Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor.
Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.
Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.