Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin sona eriyor

Haber; AA
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Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor
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18 Şubat 2021 14:34
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş'ta 3 günlük izin bitiyor. 

Ligde 26. haftayı bay geçecek siyah-beyazlılar, 27. haftada Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak. 

Beşiktaşlı futbolcular yarın saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, Denizlispor maçı için ilk antrenmanı yapacak.



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