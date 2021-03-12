⚽42' Larin

⚽52' Deniz

⚽68' Welinton

⚽76' Demba Ba

⚽84' Josef



Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendi ve üst üste 6. galibiyetini aldı.



✅Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir'i sezonun iki maçında da mağlup etti. pic.twitter.com/TGnA8H8arx



— Sporx (@sporx) March 12, 2021

BEŞİKTAŞ 11'İNDE TEK DEĞİŞİKLİK

SERGEN YALÇIN LOCADAN TAKİP ETTİ

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

GÖKHAN TÖRE VE CENK TOSUN KADRODA YOK

İLK DAKİKALARDA İKİ DİREK

BEŞİKTAŞ'IN BASKISI 42'DE SONUÇ VERDİ

Beşiktaş, 416 pasla Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda en çok pas yapan takım oldu. 📈 pic.twitter.com/SM4OKGvh2T



— Sporx (@sporx) March 12, 2021

BAŞAKŞEHİR, DENİZ TÜRÜÇ İLE SKORU EŞİTLEDİ

WELINTON, BEŞİKTAŞ'I TEKRAR ÖNE GEÇİRDİ

KOCAMAN 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI, BERABERLİĞİ YAKALADI

JOSEF DE SOUZA'DAN ALTIN GOL

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez üst üste 6 maç kazandı. ⚫⚪



✅1-0 Konyaspor

✅3-0 Gençlerbirliği

✅3-0 Denizlispor

✅1-0 Yeni Malatyaspor

✅2-1 Gaziantep FK

✅3-2 Başakşehir pic.twitter.com/uXo4JNGONU



— Sporx (@sporx) March 12, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı.Beşiktaş, 42. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı. Siyah beyazlılar, 68. dakikada Welinton'un golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Başakşehir, 76. dakikada Demba Ba ile tekrar eşitliği sağladı.Beşiktaş, 84. dakikada Josef de Souza ile 3. kez öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibini iki maçta da mağlup etti.Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti ve takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer aldı. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Denizlispor'un konuğu olacak.Süper Lig'in 30. haftasındaki Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın tek değişiklik yaparak çıktı.Tecrübeli teknik adam geçen hafta oynanan Gaziantep maçında görev yapan kadrodan sadece Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekerken, genç futbolcunun yerine Fabrice N'Sakala'ya görev verdi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, defans hattını Valentine Rosier, Domagoj Vida, Welinton Souza ve Fabrice N'Sakala'dan oluştururken, orta sahada Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Adem Ljajic, Cyle Larin, forvette ise Vincent Aboubakar'ı görevlendirdi.Gaziantep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ile yemekte buluştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yakınlarındaki bir restoranda Çebi ve yöneticilerle bir araya gelen Yalçın, karşılaşmayı da stattaki locadan takip etti.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımı yardımcı antrenör Murat Şahin idare etti. Kulübede siyah-beyazlıları taktiksel anlamda yöneten Şahin, bu sezon daha önce de 3 kez Yalçın'ın yerine görev yapmıştı.Sezonun ilk maçı olan Trabzonspor karşılaşmasında görev alan Şahin, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde ve UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Rio Ave ile oynanan maçta da Yalçın'ın yerine kulübede yer almıştı.Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Töre ve Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.Adalesinde gerilme olduğu tespit edilen Gökhan Töre'nin yanı sıra birkaç gündür bireysel çalışan Cenk Tosun da karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.Beşiktaş, topa daha hakim bir oyun oynarken ev sahibi Başakşehir ise sahasında çok adamla bekledi ve hızlı hücumla golü düşündü. İlk dakikalar oldukça hareketli geçerken her iki takımın da birer topu direkten döndü.Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Crivelli'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Aleksic penaltı noktası yakınından düzelterek vuruşunu yaptı. Top üst direkten geri geldi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra, 7. dakikada aboubakar'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top sol kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.Bu pozisyonlardan sonra oyunda tempo düştü. Beşiktaş, kısa paslarla oyunu Başakşehir yarı alanına yıktı. Başakşehir savunmasından dönen her topu alan Beşiktaş, atak devamlılığını da sağlamayı başardı. Sıkışan oyunda Beşiktaş da sürekli Başakşehir ceza alanına pasla girmeye çalıştı. Baskısını dakikalar geçtikçe artıran Beşiktaş, 42. dakikada üstünlük sayısını buldu.Atiba'nın sağ kanatta yerden içeri gönderdiği pasında Aboubakar, topu Larin'e aktardı. Larin'in arka direkte bekletmeden yaptığı vuruşta, Rafael'den sekerek kaleye yönelen topu uzaklaştırmak isteyen Epureanu'nun hamlesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu.Beşiktaş, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Beşiktaş, 416 pasla Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda en çok pas yapan takım oldu.Başakşehir, ilk yarıdakinin aksine ikinci yarıya daha ofansif bir anlayışla başladı. Beşiktaş kalesinde etkili olmaya başlayan ev sahibi ekip, 52. dakikada eşitliği sağladı.Aleksic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Deniz Türüç, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı. Gol anında Deniz Türüç'ü kaçıran Fabrice N'Sakala'nın hatası da belirleyici oldu.1-1'den sonra oyun 0-0 iken olduğu noktaya geri döndü. Beşiktaş tekrar baskısını artırdı ve galibiyet golünü aradı. Stoperleriyle birlikte hücum eden ve oyunu tamamen Başakşehir yarı alanına yıkan Beşiktaş, kenar ortalarını daha çok kullanarak sonuca ulaşmaya çalıştı. Rachid Ghezzal'ın kanadını aktif kullanan Beşiktaş, akan oyundaki ortalarda Başakşehir savunmasını aşamadı ancak 68'da duran topla hedefine ulaştı.Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Welinton'un, ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluştu ve Beşiktaş tekrar öne geçti.Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 70. dakikada 4 değişiklik birden yaptı. Aleksic, Giuliano, Rafael, Crivveli oyundan çıkarken yerlerine Visca, Ömer Ali, Demba Ba ve Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu.Beşiktaş'ta ise 72. dakikada Adem Ljajic yerine Necip Uysal oyuna girdi.Başakşehir, bu değişikliklerden sonra tekrar hücum etmeye başladı. Ev sahibi, 76. dakikada da eşitliği sağladı.Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrasında, Welinton'un uzaklaştırmak istediği top Mehmet Topal'a çarparak arka direkte Demba Ba'nın önünde kaldı. N'Sakala'nın markajından kurtulan Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluştu.Beşiktaş, 2-2'den sonra tekrar oyun üstünlüğünü aldı ve galibiyet için yüklenmeye başladı. Beşiktaş'ın baskısı 84. dakikada sonuç verdi ve siyah beyazlılar 3. kez öne geçti.Sağ kanattan Rosier'nin ortasında kale alanındaki Josef topu müthiş kontrol etti ve yüzün kaleye döner dönmez çok sert bir vuruşla ağları sarsmayı başardı. Josef, Galatasaray derbisinden sonra ikinci kez ligde fileleri havalandırmayı başardı.3-2'den sonra Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba oyundan çıktı, yerlerine N'Koudou ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.Başakşehir, maçın son bölümünde eşitlik golü için atak yapsa da Beşiktaş savunması müdahaleleriyle pozisyona izin vermedi. Beşiktaş da hızlı hücumlarla farkı artırmak istedi ancak mücadelede başka gol olmadı.Siyah beyazlılar, zorlu Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.4. dakikada sağdan Deniz Türüç'ün ortasında Crivelli topu kafayla Aleksic'in önüne indirdi. Bu oyuncu topu penaltı noktası üzerinde kontrol edip şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.7. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Epureanu'nun kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası çizgisi önündeki Aboubakar'ın önüne düştü. Kamerunlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü, pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.16. dakikada Ljajic'in sağdan ortasında Larin, Rafael'in üzerinden yükselerek kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.21. dakikada Giuliano kendi yarı alanından topu Crivelli'nin koşu yoluna yolladı. Orta sahanın gerisinden koşuya başlayan Crivelli, Welinton'u çalımlayarak meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürüp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun şutunda Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çeldi.52. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Aleksic'in soldan ortasında ceza sahası içinde koşu yapan Deniz Türüç topu kafayla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-159. dakikada N'Sakala'nın yerden ortasında Ponck'un müdahale ettiği top Mehmet Topal'a çarpıp ceza sahası çizgisi önündeki Josef'in önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda çeldi.68. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde Welinton ön direkte topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-276. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha skoru eşitledi. Josef'in ceza sahası içinde uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Topal'a çarpıp altıpas içindeki Demba Ba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-284. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topu rakibinden şık bir hareketle kurtaran Josef, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-390. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Ghezzal, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu şekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.: Başakşehir Fatih Terim: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun: Volkan Babacan, Rafael (Dk. 69 Ömer Ali Şahiner) , Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 69 Visca), Giuliano (Dk. 70 Tolga Ciğerci), Crivelli (Dk. 69 Demba Ba): Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+4 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Necip Uysal), Larin (Dk. 86 N'Koudou), Aboubakar: Dk. 42 Larin, Dk. 68 Welinton, Dk. 84 Josef (Beşiktaş), Dk. 52 Deniz Türüç, Dk. 76 Demba Ba (Medipol Başakşehir): Dk. 46 Aleksic, Dk. 61 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Tolga Ciğerci (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Ljajic (Beşiktaş)