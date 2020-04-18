Beşiktaş'ın indirim hedefi yüzde 50

56 milyon

Euro'luk maaş bütçesini

30-35 milyon

Euro seviyesine

çekmek isteyen

yönetimin,

mukavele

yenileme

görüşmelerinde

de yüzde

50 indirimli teklifler

yapacağı kaydedildi.

Daha önce oynanmayan aylar özelinde maaş konusunu gündeme alan Beşiktaş yönetiminin, bu kararını sözleşmelerin geneli üzerinde değiştirdiği öğrenildi.Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, sözleşmelerin kalan bölümü için indirim hedefini ise yüzde 50 olarak belirledi.Takım kaptanları ise fedakârlığa hazır olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını yöneticilere iletti.