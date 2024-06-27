Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Dusan Alimpijevic yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emlakjet bir transferi daha açıkladı.Beşiktaş Emlakjet yaptığı açıklamada son olarak Pınar Karşıyaka forması giyen Kelan Martin'i kadrosuna kattığını duyurdu.İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:"Kelan Martin Beşiktaş'taErkek Basketbol Takımımız, Kelan Martin ile sözleşme imzaladı.2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Kelan Martin'i kadrosuna kattı.Kelan Martin, son olarak Pınar Karşıyaka forması giymişti."