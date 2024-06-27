Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş Emlakjet son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Kelan Martin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2024 16:02
Dusan Alimpijevic yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Emlakjet bir transferi daha açıkladı.

Beşiktaş Emlakjet yaptığı açıklamada son olarak Pınar Karşıyaka forması giyen Kelan Martin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın o açıklaması:

"Kelan Martin Beşiktaş'ta

Erkek Basketbol Takımımız, Kelan Martin ile sözleşme imzaladı.

2024-2025 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Kelan Martin'i kadrosuna kattı.

Kelan Martin, son olarak Pınar Karşıyaka forması giymişti."
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery