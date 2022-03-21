Beşiktaş yeni teknik direktörünü seçecek!

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ile arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından yeni teknik adam arayışına hız verildi. Siyah-beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, yaşanan bu kayıplar sonrası başkan Ahmet Nur Çebi'nin onayıyla, birçok isimle görüşme yaptı.



LİSTEDEKİ 3 YABANCI İSİM



Teknik direktör arayan Beşiktaş'ın gündemine Valerien İsmael, Daniel Farke, Andriy Shevchenko gibi yabancı isimler geldi. Ceyhun Kazancı, Andriy Shevchenko'nun 1 milyon 200 bin Euro talep etmesi nedeniyle farklı isimlerle görüşmelerine devam etti.



ÖNCELİK VALERIEN ISMAEL



Daniel Farke'yi daha önce ikna edemeyen Beşiktaş, önceliğini Valerien Ismael'e verdi. 46 yaşındaki çalıştırıcının, 4 kişilik ekibiyle maliyetinin 700 bin Euro olması nedeniyle görüşmeler önemli bir boyut kazandı. Valerien Ismael, Beşiktaş'a önemli bir sunum yaparken, siyah-beyazlı takımı başarıya ulaştırabileceğini dile getirdi.



1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakan Fransız teknik adamın, Ceyhun Kazancı'yı etkilemesinin ardından, siyah-beyazlı yönetici bu durumu başkan Ahmet Nur Çebi'ye aktardı. Böyle Daniel Farke listede sona kaldı ve görüşmelerin şimdilik ilerlemesine gerek görülmedi.



İBRAHİM ÜZÜLMEZ - ŞENOL GÜNEŞ FORMÜLÜ



Beşiktaş'ta yapılacak yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş, yerli alternatif olarak listeye yazılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yakın dostu olan Şenol Güneş, yabancı isimler üzerinde fikir birliğine varılamaması halinde gündeme alınacak. Şenol Güneş'te karar kılınması halinde, siyah-beyazlıların eski futbolcularından İbrahim Üzülmez sezon sonuna kadar Beşiktaş'ı çalıştıracak. Yeni sezonda takımın başına Şenol Güneş geçecek.



Siyah-beyazlı yönetim, milli arada kendi arasında detaylı görüşmeler yaparak son kez durumu tartışacak ve karar kamuoyuyla da paylaşılacak.



"VALERIN ISMAEL İLE ANLAŞTIM"



Kısa bir süre önce açıklama yapan Ceyhun Kazancı "Ben, Valerien Ismael ile her konuda anlaştım. Eğer başkanımız onay verirse hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da zaten Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak" sözlerini kullandı.



"ÜÇ FUTBOLCU İSTEMİŞ"



Öte yandan Beşiktaş'a yakınlığıyla tanınan Sinan Engin konuyla ilgili olarak "Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael ile anlaşmış, hayırlı olsun. Önyargılı olmamak lazım. Bakacağız, önemli olan saha sonuçları. Hiçbir başarısı yok ama inşallah çıkışını Türkiye'de yapar. Kevin N'Koudou, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal tanıyormuş çok istemişler" açıklamasını yaptı.





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