Beşiktaş, vites artırdı!

Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkardı. Joao Mario eski günlerine dönerken, Solskjaer'in dokunuşuyla takımda büyük bir değişim gözlemlendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, vites artırdı!
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03 Mart 2025 09:05
Son güncelleme 03 Mart 2025 09:13

Beşiktaş, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından, takım Dolmabahçe Tüpraş Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Joao Mario ve Semih'in golleriyle karşılaş.mayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, Sivas, Trabzon, Eyüp serisine Kayseri'yi de ekleyerek 4'te 4 yapmış oldu.

Siyah Baldığı bu galibiyetle 4. sıradaki yerini korudu. Henüz BAY haftası yaşamayan 3. sıradaki Samsunspor'a da bir baskı kurdu.

BENFİCA GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Özellikle Solskjaer'in Beşiktaş kulübü kapısından içeri girmesiyle Joao Mario için de güzel günler başladı. Tecrübeli yıldız adeta yeniden parladı. Van Bronckhorst genellikle Mario'yu yedek oturtup sağ kanat oyuncusu olarak tercih ederken, Solskjaer onu Muçi'nin bölgesinde ve Rafa Silva kadroda ya da oyunda olmadığı zamanlar Silva'nın alternatifi olarak oynattı. Norveçli hoca ile Mario, Benfica'daki kimliğine geri döndü ve golleri sıralamaya başladı.

SOLSKJAER FARKI

Teknik Direktör Ole Gunnar Solkjaer gelişinden sonra Beşiktaşlı futbolcularda büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Sahada adeta yürümeye mecali olmayan oyuncular şahlandı ve Kartal'ı uçurmaya başladı. Rafa Silva, Joao Mario ve Ernest Muçi bu oyunlardan bir kaçı. Özelikle genç oyuncularda gözle görülür bir farklılık yaşanıyor. Bu da saha sonuçlarına yansımaya başladı. 



 
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