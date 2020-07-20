Beşiktaş, Vedat Okyar'ı andı

Beşiktaş, Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Vedat Okyar'ı andı
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20 Temmuz 2020 14:08
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "1968 ile 1976 yılları arasında formamızı giymiş, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanmış efsane futbolcularımızdan Vedat Okyar'ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.





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