Beşiktaş üst üste ikinci kez puan kaybetti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.
Bu sezon 10 galibiyeti bulunan ve 7. kez sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti.
Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.
Bu sezon 10 galibiyeti bulunan ve 7. kez sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti.