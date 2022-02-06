Beşiktaş üst üste ikinci kez puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, üst üste ikinci kez puan kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş üst üste ikinci kez puan kaybetti
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06 Şubat 2022 22:55
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon 10 galibiyeti bulunan ve 7. kez sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, puanını 37'ye yükseltti.

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