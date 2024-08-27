Beşiktaş transferi açıkladı!

Beşiktaş, Augsburg'tan Felix Uduokhai'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.
AUGSBURG PERFORMANSI
Nijerya asıllı olan 26 yaşındaki Felix Uduokhai hem fiziksel özellikleri hem de savunma yetenekleriyle geçen sezon adından söz ettirdi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi.
ALMANYA'DA 150 MAÇA ÇIKTI
Felix Uduokhai, Bundesliga'da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih formalarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol attı. Deneyimli futbolcu geçen sezon Augsburg'da 33 maçta 2922 dakika sahada kalırken Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Augsburg, Uduokhai'yi Temmuz 2020'de 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan kadrosuna katmıştı.
ESKİ TAKIMINA VEDA ETTİ!
Başarılı stoper, imza sonrası eski takımı Augsburg'a şu sözlerle veda etti: "Augsburg'ta birbirimizle her zaman açık bir iletişim kurduk. Geçen yıl bir sezon daha birlikte kalmaya karar vermemizin ardından haziran ayından bu yana yeni bir meydan okuma arayışında olduğum konusunda kulübü bilgilendirdim. Augsburg'taki zamanım artık sona erdi ve geriye dönüp baktığımda büyük bir minnettarlık duyuyorum. İsteklerime saygı duyane ve her zaman herkes için iyi bir çözüm bulmaya çalışan yöneticilere teşekkür ediyorum. Augsburg'a başarılar diliyorum, kulübü gelecekte yakından takip etmeye devam edeceğim"
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Augsburg kulübüyle anlaşmaya varılmıştır." denildi.
AUGSBURG PERFORMANSI
Nijerya asıllı olan 26 yaşındaki Felix Uduokhai hem fiziksel özellikleri hem de savunma yetenekleriyle geçen sezon adından söz ettirdi. Augsburg formasıyla Bundesliga'da 33 maça çıkan Uduokhai rakip filelere 2 gol gönderdi.
ALMANYA'DA 150 MAÇA ÇIKTI
Felix Uduokhai, Bundesliga'da Augsburg, Wolfsburg ve 1860 Münih formalarıyla toplam 150 maça çıkarken 4 gol attı. Deneyimli futbolcu geçen sezon Augsburg'da 33 maçta 2922 dakika sahada kalırken Bundesliga'nın en istikrarlı oyuncuları arasında yer aldı. Augsburg, Uduokhai'yi Temmuz 2020'de 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan kadrosuna katmıştı.
ESKİ TAKIMINA VEDA ETTİ!
Başarılı stoper, imza sonrası eski takımı Augsburg'a şu sözlerle veda etti: "Augsburg'ta birbirimizle her zaman açık bir iletişim kurduk. Geçen yıl bir sezon daha birlikte kalmaya karar vermemizin ardından haziran ayından bu yana yeni bir meydan okuma arayışında olduğum konusunda kulübü bilgilendirdim. Augsburg'taki zamanım artık sona erdi ve geriye dönüp baktığımda büyük bir minnettarlık duyuyorum. İsteklerime saygı duyane ve her zaman herkes için iyi bir çözüm bulmaya çalışan yöneticilere teşekkür ediyorum. Augsburg'a başarılar diliyorum, kulübü gelecekte yakından takip etmeye devam edeceğim"