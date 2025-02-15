Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi Beşiktaş evinde Şenol Güneş'in yönetimindeki Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın ilk golünü konuk ekip Trabzonspor adına 17. dakikada Simon Banza kaydetti.
İkinci yarıda geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın gollerini ise 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arseniy Batagov kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Beşiktaş 38 puana ulaşırken, bu sezon ligde çıktığı 11. deplasman maçından da galip ayrılamayan Trabzonspor 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti.
Solskjaer, Sivasspor karşısında hücumda görev verdiği Ernest Muçi'yi yedeğe çekerken sarı kart cezasını tamamlayan Rafa Silva'ya formayı verdi.
RAFA SILVA DÖNDÜ
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamlayan Rafa Silva, ilk 11'de maça başladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta formasından uzak kalan Portekizli futbolcuyu Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde görevlendirdi.
ARROYO KADRODA
Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, Trabzonspor karşısında maç kadrosunda yer aldı.
Ara transfer döneminde kadroya katılan Ekvadorlu futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Solskjaer, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a sezon başında bonservisi kiralanan ve ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönen Amir Hadziahmetovic'i de kadroda yedekler arasına yazdı.
RICARDO KADRODA YOK
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo, yorgunluğu nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.
Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, "Elan, Keny'ye göre biraz geç geldi. Uzun yolculuk, jet lag, yorgunluk. Adaptasyon önemli. Onu kadroya almadan önce biraz daha idman yaptırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
MERT GÜNOK'A PLAKET
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi.
Siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi.
Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi.
Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.
ŞENOL GÜNEŞ 4500 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi.
Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.
Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.
TRABZONSPOR'UN 11'İ
Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş karşısında takımını "Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan ve Simon Banza, 11'i ile sahaya sürdü.
AHMET MINGUZZI ANILDI
Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde anıldı.
Bordo-mavili takım, ısınmada Minguzzi'yi anmak için resminin olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.
Tüpraş Stadı'ndaki skor tabelasına Minguzzi'nin fotoğrafı ve iki takımın logoları yansıtıldı.
SAYGI DURUŞU
Hayatını 81 yaşında kaybeden Fethi Heper için karşılaşma öncesinde saygı duruşu yapıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Heper, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
NEGREDO MAÇA GELDİ
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Tüpraş Stadyumu'nda beklenmedik bir isim de yer aldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan İspanyol golcü, Beşiktaş'a desteğini ifade etti.
RAFA SILVA'DAN HATA, BANZA AFFETMEDİ
Maçın 17. dakikasında Trabzonspor, Simon Banza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rafa Silva'nın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasında araya giren Visca'nın tek pasla Banza'yı gördü, Banza karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
BANZA TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe'ye iki, Galatasaray'a bir gol atan Banza, Beşiktaş ağlarını da havalandırdı ve bu sezon büyük maçları boş geçmedi.
Banza, Beşiktaş maçındaki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.
Simon Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.
Trabzonspor'da daha önce Maxi Gomez, Alexander Sörloth ve Jacek Cyzio bu başarıyı yakalamıştı.
ŞENOL GÜNEŞ GOLE SEVİNMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Beşiktaş karşısında bulduğu gole sevinmedi.
Güneş, eski takımı Beşiktaş ile karşılaştığı maçtan önce tribünleri selamladı.
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Simon Banza ile öne geçti. Şenol Güneş'in bu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş maçın 45+1. dakikasında gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Svensson'un yaptığı yerde ortayı penaltı noktasında kontrol eden Immobile'nin vurşunu kaleci Uğurcan kurtardı.
BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçın 53. dakikasında Beşiktaş skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan topu taşıyan Masuaku'nun ceza alanına çevirdiği topu bomboşş kontrol eden Rafa Silva, şık bir plase ile topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Maçın 65. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen hücumda Immobile sağ çaprazdan bindiren Rashica'yı gördü. Rashica'nın içeri çevirdiği topa müdahale eden Batagov'un ters vuruşu ağlarla buluştu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Rafa Silva'nın önünde kaldı. Oyuncunun, ceza yayından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rashica'nın ortasında altıpas önünde Immobile'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Rafa Silva'nın hatalı pasıyla sağ iç kulvarda topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı bekletmeden Banza'ya aktardı. Oyuncunun penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
45. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında ceza sahası sol çaprazından Immobile'nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
53. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Masuaku'nun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın savunma oyuncularına rağmen sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
65. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Immobile'nin pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rashica'nın kale önüne yaptığı yerden ortada top, Batagov'un ters dokunuşuyla ağlarla buluştu: 2-1.
72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu önünde bulan Banza'nın ceza sahasının birkaç metre dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Murat Ergin Gözütok
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Oxlade-Chamberlain (Dk. 61 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 78 Muçi), Joao Mario, Rafa Silva (Dk. 84 Tayyip Talha Sanuç), Immobile (Dk. 77 Semih Kılıçsoy)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan (Dk. 66 Zubkov), Visca, Cham (Dk. 66 Lundstram), Sikan (Dk. 87 Enis Destan), Banza
Goller: Dk. 17 Banza (Trabzonspor), Dk. 53 Rafa Silva, Dk. 65 Batagov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 44 Emirhan Topçu, Dk. 56 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 85 Lundstram (Trabzonspor)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın ilk golünü konuk ekip Trabzonspor adına 17. dakikada Simon Banza kaydetti.
İkinci yarıda geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın gollerini ise 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arseniy Batagov kendi ağlarına gönderdi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Beşiktaş 38 puana ulaşırken, bu sezon ligde çıktığı 11. deplasman maçından da galip ayrılamayan Trabzonspor 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
SOLSKJAER'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi, Fahri Kerem Ay ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosunda tek değişikliğe gitti.
Solskjaer, Sivasspor karşısında hücumda görev verdiği Ernest Muçi'yi yedeğe çekerken sarı kart cezasını tamamlayan Rafa Silva'ya formayı verdi.
RAFA SILVA DÖNDÜ
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamlayan Rafa Silva, ilk 11'de maça başladı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta formasından uzak kalan Portekizli futbolcuyu Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inde görevlendirdi.
ARROYO KADRODA
Beşiktaş'ta yeni transfer Keny Arroyo, Trabzonspor karşısında maç kadrosunda yer aldı.
Ara transfer döneminde kadroya katılan Ekvadorlu futbolcu, bordo-mavili ekibe karşı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Solskjaer, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a sezon başında bonservisi kiralanan ve ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönen Amir Hadziahmetovic'i de kadroda yedekler arasına yazdı.
RICARDO KADRODA YOK
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Elan Ricardo, yorgunluğu nedeniyle maç kadrosuna yer almadı.
Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer, "Elan, Keny'ye göre biraz geç geldi. Uzun yolculuk, jet lag, yorgunluk. Adaptasyon önemli. Onu kadroya almadan önce biraz daha idman yaptırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
MERT GÜNOK'A PLAKET
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi.
Siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi.
Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi.
Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.
ŞENOL GÜNEŞ 4500 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi.
Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.
Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.
TRABZONSPOR'UN 11'İ
Teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş karşısında takımını "Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan ve Simon Banza, 11'i ile sahaya sürdü.
AHMET MINGUZZI ANILDI
Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde anıldı.
Bordo-mavili takım, ısınmada Minguzzi'yi anmak için resminin olduğu tişörtlerle sahaya çıktı.
Tüpraş Stadı'ndaki skor tabelasına Minguzzi'nin fotoğrafı ve iki takımın logoları yansıtıldı.
SAYGI DURUŞU
Hayatını 81 yaşında kaybeden Fethi Heper için karşılaşma öncesinde saygı duruşu yapıldı.
A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Heper, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
NEGREDO MAÇA GELDİ
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Tüpraş Stadyumu'nda beklenmedik bir isim de yer aldı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi.
Instagram üzerinden paylaşımda bulunan İspanyol golcü, Beşiktaş'a desteğini ifade etti.
RAFA SILVA'DAN HATA, BANZA AFFETMEDİ
Maçın 17. dakikasında Trabzonspor, Simon Banza'nın golüyle 1-0 öne geçti. Rafa Silva'nın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasında araya giren Visca'nın tek pasla Banza'yı gördü, Banza karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
BANZA TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe'ye iki, Galatasaray'a bir gol atan Banza, Beşiktaş ağlarını da havalandırdı ve bu sezon büyük maçları boş geçmedi.
Banza, Beşiktaş maçındaki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.
Simon Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu.
Trabzonspor'da daha önce Maxi Gomez, Alexander Sörloth ve Jacek Cyzio bu başarıyı yakalamıştı.
ŞENOL GÜNEŞ GOLE SEVİNMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Beşiktaş karşısında bulduğu gole sevinmedi.
Güneş, eski takımı Beşiktaş ile karşılaştığı maçtan önce tribünleri selamladı.
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Simon Banza ile öne geçti. Şenol Güneş'in bu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş maçın 45+1. dakikasında gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Svensson'un yaptığı yerde ortayı penaltı noktasında kontrol eden Immobile'nin vurşunu kaleci Uğurcan kurtardı.
BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI
Maçın 53. dakikasında Beşiktaş skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan topu taşıyan Masuaku'nun ceza alanına çevirdiği topu bomboşş kontrol eden Rafa Silva, şık bir plase ile topu uzak köşeden ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Maçın 65. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen hücumda Immobile sağ çaprazdan bindiren Rashica'yı gördü. Rashica'nın içeri çevirdiği topa müdahale eden Batagov'un ters vuruşu ağlarla buluştu.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sol kanattan Masuaku'nun ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Rafa Silva'nın önünde kaldı. Oyuncunun, ceza yayından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rashica'nın ortasında altıpas önünde Immobile'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Rafa Silva'nın hatalı pasıyla sağ iç kulvarda topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı bekletmeden Banza'ya aktardı. Oyuncunun penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.
45. dakikada sağ kanattan Svensson'un ortasında ceza sahası sol çaprazından Immobile'nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
53. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Masuaku'nun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın savunma oyuncularına rağmen sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
65. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Immobile'nin pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rashica'nın kale önüne yaptığı yerden ortada top, Batagov'un ters dokunuşuyla ağlarla buluştu: 2-1.
72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu önünde bulan Banza'nın ceza sahasının birkaç metre dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Murat Ergin Gözütok
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Oxlade-Chamberlain (Dk. 61 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 78 Muçi), Joao Mario, Rafa Silva (Dk. 84 Tayyip Talha Sanuç), Immobile (Dk. 77 Semih Kılıçsoy)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan (Dk. 66 Zubkov), Visca, Cham (Dk. 66 Lundstram), Sikan (Dk. 87 Enis Destan), Banza
Goller: Dk. 17 Banza (Trabzonspor), Dk. 53 Rafa Silva, Dk. 65 Batagov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 44 Emirhan Topçu, Dk. 56 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 85 Lundstram (Trabzonspor)
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