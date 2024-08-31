Beşiktaş, Tottenham ile görüşüyor: Reguilon

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir sol bek hamlesi geldi.Todofichajes'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Tottenham forması giyen Sergio Reguilon için görüşmelere başladı.Siyah beyazlı takıma önerilen İspanyol sol bek için olumlu rapor verildiği ve harekete geçildiği belirtildi.Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte 5 büyük lige transfer olma ihtimali kalmadı. Teknik direktör Postecoglou'nun kadroda düşünmediği oyuncunun Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.Transferle ilgili kısa süre içinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği aktarıldı.27 yaşındaki İspanyol sol bek, Tottenham'da 67 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.