Beşiktaş taraftarlarından Larin'e tepki

Beşiktaşlı taraftarlar Kayserispor mücadelesinde oyundan çıkarken Cyle Larin'e tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarlarından Larin'e tepki
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12 Aralık 2021 20:40
Beşiktaş taraftarları, Kayserispor karşılaşmasında Cyle Larin'e tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın Kayserispor maçında 45. dakikada attığı golü kaydeden Cyle Larin, 75. dakikada kenara geldi. Cyle Larin'e siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

Cyle Larin ıslıklar arasında kenara gelirken, tribünleri alkışladı. Kulübeye gelen Larin, bu duruma kısa süreli tepki gösterdi.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncu değişikliklerinin hemen ardından Sergen Yalçın tezahüratları yaptı.


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