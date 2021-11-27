Beşiktaş taraftarından protesto!

Beşiktaş taraftarları, Giresunspor karşılaşmasında siyah-beyazlı futbolculara tepki gösterdi.



Maçın 70. dakikasında Kevin N'Koudou ve Mcihy Batshuayi, ıslıklar arasında oyundan çıktı. Batshuayi tepkilere alkışlarla karşılık verdi.



Valentin Rosier, takım arkadaşlarının ıslıklandığı sırada taraftarlardan bunu yapmamalarını istedi.



Beşiktaş taraftarı, daha sonra büyük bir hata yapan Mert Günok'un yanı sıra diğer futbolcuları da ıslıkladı.





İLGİLİ VİDEO