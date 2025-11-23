23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
1-1
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
2-053'
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0
23 Kasım
Cremonese-Roma
1-3
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
2-2
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
1-1
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
2-4
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
3-1
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
0-1
23 Kasım
Nantes-Lorient
1-190'
23 Kasım
Brest-Metz
3-290'
23 Kasım
Auxerre-Lyon
0-0
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
2-053'
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
1-2
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
1-2
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
0-041'
23 Kasım
Real Betis-Girona
1-1
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
0-0
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
4-184'
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
1-2
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
0-181'
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
2-0
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
2-1
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım ve MHK'ye sert sözler!

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, 1-1 biten Samsunspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber: Sporx.com
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 

Siyah-Beyazlılar'ın asbaşkanı Murat Kılıç, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ DÜŞMANI HAKEM"

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı hedef alan Murat Kılıç, "Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. Dakikalarda VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI


Transfer döneminde eksikleri tamamlayacaklarını söyleyen Kılıç, "Transfer döneminde de transfer komitesi olarak toplantılarımızı hocamızla yapıyoruz. Eksik bölgelerimizi, güçlendirilmesi gereken bölgelerimizi biliyoruz. Transfer döneminde bu eksikliklerimizi ve olması gereken oyuncuları kulübümüz kazandıracağız. Ligin sonunda da Beşiktaş'ın ismine yakışır şekilde en iyi yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN ADINI AĞZINA ALMA!"

Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e seslenen Murat Kılıç, "Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almasın. Kendine PR yapmasın. Onun gibilerin tarihte isimleri yok olup gitmiştir." sözlerini sarf etti.

"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YERE KOYDURMAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon ile ilgili de konuşan Kılıç, "Penaltı pozisyonunu tekrar tekrar inceleyeceğiz. Bize göre, bizim şu an seyrettiğimiz göre pozisyon penaltı. Beşiktaş'ın hakkını yere koydurmayacağız hiçbir şekilde." dedi.

"BİREYSEL ŞANSSIZLIKLAR BİTECEK"

Mücadeleyi değerlendiren Kılıç, "Bu sezon bir kez daha benzer şekilde bireysel hatalardan puan kaybettiğimiz bir maç seyrettik. Hiçbirinde rakibimizden kötü oynamadık. Oyuncularımız bunu hak etmiyor. Camiamızı ve taraftarımızı üzüyor. Bizi de çok üzüyor. Hem camiamızdan hem taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok haklılar. Bu takım çok daha iyi yerlerde, bu oyunla daha iyi yerlerde olmalı. Bireysel şanssızlıklar bitecek." dedi.

"MHK'YE DE BİR SÖZÜMÜZ VAR.."

MHK'ye Atilla Karaoğlan ataması için tepki gösteren Kılıç, "MHK'ye de bir sözümüz var. Adı Beşiktaş düşmanına çıkmış hakemin maçımıza verilmesini doğru bulmuyor. Bize göre penaltı olan, VAR'a çağrılıp dakikalarca sonuçlanmayan, çok da benzerine rastlanmayan şekilde penaltımız verilmedi. Mümkün olduğu kadar TFF ve MHK'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

 
