Beşiktaş'tan seçim tarihi için açıklama!

Beşiktaş, seçimin 29 Aralık 2024 Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacağını açıkladı.

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Beşiktaş'tan seçim tarihi için açıklama!
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04 Aralık 2024 18:09
Son güncelleme 04 Aralık 2024 18:30
Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belirlendi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1- Açılış,
2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,
5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,
6- Kapanış."


Öte yandan kulübün mevcut başkanı Hüseyin Yücel, genel kurulda aday olacağını açıkladı.

 

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