Beşiktaş'tan Schjelderup yoklaması!

Beşiktaş, ara transfer döneminde 19 yaşındaki Ekvadorlu Keny Arroyo, 21 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo'yu transfer ederek gençleştirme operasyonunun düğmesine basmıştı.



Siyah beyazlıların gündemine gelen bir diğer isim ise Benfica'da forma giyen 20 yaşındaki Andreas Schjelderup oldu.



Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, vatandaşını kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi.



TEMASLARA BAŞLANDI



Portekiz basınından O Jogo'da çıkan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Norveçli yıldız için nabız yoklamaya başladı. Siyah beyazlı kurmaylar, bu transferi bitirmek için Portekiz ekibi ile temaslara başladı.



2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Schjelderup'un Portekiz deviyle 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.



PERFORMANSI



Her iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynayabilen Norveçli yıldız, bu sezon 22 maçta forma giydi. 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



