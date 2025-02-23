Beşiktaş'tan Schjelderup yoklaması!

Beşiktaş, Benfica'nın Norveçli yıldızı Andreas Schjelderup yakın takibine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Schjelderup yoklaması!
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23 Şubat 2025 10:42
Son güncelleme 23 Şubat 2025 10:56

Beşiktaş, ara transfer döneminde 19 yaşındaki Ekvadorlu Keny Arroyo, 21 yaşındaki Kolombiyalı Elan Ricardo'yu transfer ederek gençleştirme operasyonunun düğmesine basmıştı. 

Siyah beyazlıların gündemine gelen bir diğer isim ise Benfica'da forma giyen 20 yaşındaki Andreas Schjelderup oldu. 

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, vatandaşını kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. 

TEMASLARA BAŞLANDI 

Portekiz basınından O Jogo'da çıkan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Norveçli yıldız için nabız yoklamaya başladı. Siyah beyazlı kurmaylar, bu transferi bitirmek için Portekiz ekibi ile temaslara başladı. 

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Schjelderup'un Portekiz deviyle 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Her iki kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynayabilen Norveçli yıldız, bu sezon 22 maçta forma giydi. 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

 

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