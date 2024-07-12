Beşiktaş'tan Rick Karsdorp hamlesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Jonas Svensson ile yollarını ayırırsa Roma'dan Rick Karsdorp'a teklif yapacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Rick Karsdorp hamlesi!
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12 Temmuz 2024 20:10
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek için Roma'nın yıldız ismini gündemine aldı.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Siyah Beyazlılar, Jonas Svensson ile yollarını ayırırsa Roma'dan Rick Karsdorp'a teklif yapacak.


SEZON PERFORMANSI

İtalya devi ile bir yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Hollandalı sağ bek, geçtiğimiz sezonda Roma'da 28 resmi maça çıktı ve 3 asiste imza attı.



ÖNE ÇIKAN İSİM SVENSSON

Karsdorp'u kadrosuna katabilmek için Beşiktaş'ta öncelikle en az bir yabancı oyuncunun gönderilmesi gerekiyor. Siyah-Beyazlılar'da ayrılma ihtimali en yüksek olan isim ise Norveçli orta saha oyuncusu Jonas Svensson olarak görülüyor. 

 
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