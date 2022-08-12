2 MİLYON EURO MAAŞ VE BONUS

AMIRI'NİN SÖZLEŞME DURUMU VE PERFORMANSI

Beşiktaş, Josef de Souza'nın sakatlığı ve sonrasında da Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferinin ardından orta saha transferine yönelmiş durumda. Merkeze 2 takviye birden yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Nadiem Amiri'yi çok istiyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in onay verdiği 25 yaşındaki Alman yıldız konusunda kulübüyle resmi boyutta temaslar başladı.Bayer Leverkusen'e kiralama teklifini gönderen Beşiktaş, sözleşmeye opsiyon maddesi de koydurmak amacında. Amiri'nin 2 milyon euro seviyesindeki maaşının tamamını karşılamaya hazır olduklarını Bundesliga ekibine ileten siyah-beyazlılar, 500 bin euro da bonus önerdi. Artık Leverkusen'in vereceği cevap bekleniyor.Oyuncu cephesinde ise her şey olumlu ilerliyor. Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakan Amiri, kulüpler arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Geneo'da geçiren Amiri'nin kulübüyle 2 yıl kontratı bulunuyor.Orta sahada çift yönlü oynayabilen 25 yaşındaki yıldız, 5 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti. Amiri, geride bıraktığımız sezon 32 resmi maça çıkarken, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı gösterdi.