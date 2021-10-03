Beşiktaş'tan milli araya kartal uçuşu!

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde dün akşam Sivasspor 'u ağırlayan Siyah- Beyazlılar, rakibini 2-1'lik skorla devirdi. Güven Ya lçın'ın golleriyle Vo dafone Park'ta 3 puana ulaşan Kara Kartal; ligde 2, toplamda 3 maç sonra tekrar galip geldi. Son 1 aydaki süreçte kadrosunda büyük eksikler bulunan Beşiktaş , Mario Balotelli'nin son saniyedeki golü sebebiyle Adana Demir mücadelesinden 3-3'lük sonuçla ayrılmıştı. Ardından Altay deplasmanından da 2-1'lik mağlubiyetle dönerek taraftarını üzen Kartal, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci müsabakasında Amsterdam'da konuk olduğu Ajax'a da 2-0 kaybetmesinin ardından dün akşamki 90 dakikayla tekrar hayata bağlandı.Sivasspor karşısında aldığı bu sonuçla birlikte eksiklere rağmen takımın üzerindeki kara bulutları dağıtan Sergen Ya lçın'ın öğrencileri, Milli araya 8 maçta 17 puanla gitti. Beşiktaş, Milli karşılaşmaların ardından Süper Lig'e 9.haftada Başakşehir deplasmanıyla çıkacak. Kartal, sonrasında ligde Galatasaray 'ı ağırlayacak.