Beşiktaş'tan Kevin Agudelo hamlesi

Beşiktaş'ın, bonservisi Genoa'da bulunan Kevin Agudelo ile ilgilendiği belirtildi.



İtalyan basınında yer alan haberde, siyah-beyazlıların, önce iki sezondur Spezia'da kiralık olarak forma giyen futbolcu ile anlaşmaya varmak istediği aktarıldı. Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu ile anlaşma sağlaması durumunda ise Genoa ile pazarlık masasına oturacağı ifade edildi.



Kevin Agudelo'nun Spezia'nın iki sezondur ligde kalmasına ciddi katkı sağladığı hatırlatılırken, 23 yaşındaki futbolcunun ilk kez Kolombiya Milli Takımı'ndan davet aldığının da altı çizildi.



SÖZLEŞMESİNDE İLGİNÇ MADDE



Öte yandan Agudelo için Genoa ve Spezia arasındaki ilginç madde de haberde yer aldı. Kiralık kontrattaki maddeye göre, Spezia, 15 Haziran'a kadar Agudelo'yu 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katabilir. Ancak Genoa, transfer gerçekleştikten sonra 48 saat içinde oyuncuyu 5 milyon euro'ya geri alma hakkına sahip.



Genoa ile mevcut kontratı gelecek sezon sona eren Kevin Agudelo, kanatlarda ve santrfor mevkiinde görev alabiliyor. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezonu kiralık geçirdiği Spezia'da 24 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı.





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