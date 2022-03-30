Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu atağı!

Beşiktaş, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Halil Dervişoğlu takıma kazandırmak için harekete geçecek.



Sezon sonunda kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olan Siyah-Beyazlılar, genç yeteneklerin de peşine düştü. Bu doğrultuda Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu'nun durumunu yakından takip eden idareciler, 22 yaşındaki futbolcuya teklif yapma hazırlığında...



MALİYETİ GALATASARAY'A YÜKSEK GELDİ



Bu sezon Galatasaray'daki macerası beklediği gibi geçmeyen başarılı futbolcu, A Milli Takım kadrosunda da yer almaması sonrasında yeni bir maceraya hazır. Halil için İngiliz ekibiyle yaptığı temasta 8 milyon Euro'luk geri dönüş alan sarı kırmızılı ekibin bu rakamı karşılamaya sıcak bakmaması sonrasında lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.



Beşiktaş, ön alım hakkı Galatasaray'da bulunan oyuncu için kontratının sona ermesi sonrasında resmi olarak harekete geçecek.





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