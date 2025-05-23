22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
3-2UZS
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-0
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-0
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-2

Beşiktaş'tan golcü hamlesi: Afimico Pululu

Beşiktaş, Jagiellonia forması giyen 26 yaşındaki golcü Afimico Pululu'yu radarına aldı.

calendar 23 Mayıs 2025 08:35
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan golcü hamlesi: Afimico Pululu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Afimico Pululu, siyah-beyazlıların radarına girdi. Fransız asıllı Demokratik Kongolu forvet için Beşiktaş, kulübüyle temas kurdu.

PERFORMANSI

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Pululu, bu sezon ligde çıktığı 52 maçta 21 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı. 

AFIMICO PULULU KİMDİR?

Afimico Pululu, 23 Mart 1999 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde doğmuş olan profesyonel futbolcudur. Aslen Angola kökenli olan Pululu, futbol kariyerine İsviçre'de başlamış ve genç yaş kategorilerinden itibaren dikkat çekmiştir. Forvet mevkiinde görev yapan Pululu, özellikle hızı, çabukluğu ve gol yollarındaki etkinliğiyle tanınmaktadır.

Kariyerine FC Basel altyapısında başlayan Pululu, burada profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. Daha sonra Neuchatel Xamax, Greuther Fürth ve son olarak Jagiellonia'da forma giydi.

Pululu, güçlü fiziği ve saha içindeki çalışkanlığıyla teknik direktörlerin güvenini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca çok yönlü yapısıyla hem kanat hem de merkez forvet olarak oynayabilmektedir. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.