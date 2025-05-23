Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen Afimico Pululu, siyah-beyazlıların radarına girdi. Fransız asıllı Demokratik Kongolu forvet için Beşiktaş, kulübüyle temas kurdu.



PERFORMANSI



2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Pululu, bu sezon ligde çıktığı 52 maçta 21 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.



AFIMICO PULULU KİMDİR?



Afimico Pululu, 23 Mart 1999 tarihinde Angola'nın Luanda kentinde doğmuş olan profesyonel futbolcudur. Aslen Angola kökenli olan Pululu, futbol kariyerine İsviçre'de başlamış ve genç yaş kategorilerinden itibaren dikkat çekmiştir. Forvet mevkiinde görev yapan Pululu, özellikle hızı, çabukluğu ve gol yollarındaki etkinliğiyle tanınmaktadır.



Kariyerine FC Basel altyapısında başlayan Pululu, burada profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. Daha sonra Neuchatel Xamax, Greuther Fürth ve son olarak Jagiellonia'da forma giydi.



Pululu, güçlü fiziği ve saha içindeki çalışkanlığıyla teknik direktörlerin güvenini kazanmayı başarmıştır. Ayrıca çok yönlü yapısıyla hem kanat hem de merkez forvet olarak oynayabilmektedir.



