Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer çıkarması

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Yönetimi'nden bir isim Nice'te ailesi ile birlikte tatil yapan Ruslan Malinovskyi ile görüşmek için Fransa'ya gidecek. Ukraynalı oyuncuya, kulübün imkanları ve takımda üstleneceği rol anlatılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer çıkarması
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13 Ağustos 2023 12:51
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 13:13
Orta saha transferinde listenin başında yer alan Ruslan Malinovskyi için kulübü Marsilya ile 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro opsiyon üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş, oyuncuyu ikna edebilme adına da büyük çaba harcıyor.

SÖZLEŞME ŞARTLARI GÖRÜŞÜLECEK

Siyah-beyazlılar, bu kapsamda Malinovskyi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Yönetimden bir isim, ailesi ile birlikte Nice'te tatil yapan Ukraynalı 10 numara için Fransa'ya gidecek. Görüşmede, futbolcuya Beşiktaş'a gelmesi halinde takımda üstleneceği rol ve kulübün imkAnları anlatılacak. Ayrıca sözleşme şartları da masaya yatırılacak.

"İHTİYACIMIZ OLAN PROFİL"

Menajerleri aracılığı ile İtalya ve İngiltere'de teklif kovalayan Malinovskyi'yi Şenol Güneş özellikle kadrosunda görmeyi çok istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Malinovskyi orta sahada bize büyük hücum gücü katar. İhtiyacımız olan bir oyuncu profili" dediği öğrenildi. 

RUSLAN MALINOVSKYI KİMDİR?

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya formaları giydi.


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