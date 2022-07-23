Beşiktaş'tan forvete bir transfer daha!

Beşiktaş, forvete bir transfer daha yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor'da Keny için transfer teklifini yaptı.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan forvete bir transfer daha!
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23 Temmuz 2022 14:22
Yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, hücum hattına bir futbolcu daha katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan 23 yaşındaki Philippe Keny'i transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN KENY İÇİN BONSERVİS TEKLİFİ

Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonservis bedeli teklif etti. Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

SÖZLEŞME DURUMU VE PERFORMANSI

Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny'in Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor. Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.



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