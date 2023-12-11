Beşiktaş'tan devre arası kampı için açıklama

Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampıyla ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan devre arası kampı için açıklama
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11 Aralık 2023 19:42
Son güncelleme 11 Aralık 2023 19:43
Beşiktaş, Antalya'da yapılması planlanan beş günlük devre arası kampıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlılar, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir. Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.

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