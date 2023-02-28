Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin aidatları yatırmadığı için kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ve istifası ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.



Önkol, "Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır." dedi.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:



"Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.



28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.



Sayın Bahçeli'nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



BİR ADIM GERİDEN;

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldığı duyuruldu.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."





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