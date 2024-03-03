Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarlara çağrı

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesi maça gelecek taraftarlara stadyumun kapılarının açılış saati hakkında bilgilendirmede bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan derbi öncesi taraftarlara çağrı
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03 Mart 2024 12:36
Son güncelleme 03 Mart 2024 12:50
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesi maça gelecek taraftarlara stadyumun kapılarının açılış saati hakkında bilgilendirmede bulundu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma için Tüpraş Stadyumu kapıları saat 15.30'da açılacaktır. Derbi maçın yoğunluğundan etkilenmemek ve coşkuyu önceden hep beraber yaşamak için büyük taraftarımızdan stadyuma erken gelmelerini rica ediyoruz."
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