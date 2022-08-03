GUDJUFI'NİN LİSANSI ÇIKARILDI

ISMAEL DAHA DA YAKINDAN TAKİP EDECEK

Beşiktaş bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan da geleceği şekillendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce transfer ettiğimiz Makedon kanat oyuncusu Besar Gudjufi ile ilgili hamlesini yaptı.Siyah-beyazlılar, TFF ile irtibat kurdu ve Makedon futbolcununun lisansı çıkarıldı. 18 yaşındaki futbolcu, hatırlanacağı üzere Belasica takımından transfer edilmişti. Oyuncunun lisans durumu TFF'nin resmi sitesindeki kayıtlarda da yerini aldı.Bu arada Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara gibi birçok pozisyonda oynayabilen futbolcuyu daha da yakından takip edecek.