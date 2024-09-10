Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı sürprizi!

Beşiktaş'ın serbest statüde bulunan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Yusuf Yazıcı sürprizi!
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10 Eylül 2024 10:10
Son güncelleme 10 Eylül 2024 10:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lille ile kontratı sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı listesine ekledi.

Beşiktaş'ın Olympiakos ve Lazio ile adı anılan 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle görüşmelere başladığı da gelen haberler arasında. Yusuf Yazıcı'nın yıllık ücret konusunda anlaşılması durumunda Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Yıldız futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinden de teklifler alan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.



 
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