Beşiktaş'ta yeniden tek yürek olma zamanı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından çok erken kopsa da üçüncülük ve Ziraat Türkiye Kupası hedeflerini kovalayanKartal'da başarılı geçen ara transfer döneminin ardından takımda güçlü bir arkadaşlık ortamı oluştu. Bailly, Rosier ve Onana ile yollarını ayırırken Svensson, Muçi, Al Musrati ve Worrall'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda birlik ve beraberlik havası güçlendi.Teknik Direktör Fernando Santos ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba takımdaki arkadaşlık ortamının daha da kuvvetlenmesi için yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanlarda çok sıkı şekilde çalıştıkları ifade edilirken, yeni transferler Svensson, Muçi, Al Musrati ve Worrall'a herkes yakın ilgi gösteriyor. Yeni oyuncuların bu durumdan mutluluk duydukları vurgulandı. Önceki gün statta gerçekleşen antrenman da takımdaki motivasyonu artırdı.Siyah-beyazlılar arkadaşlık ortamının daha da güçlenmesi için haftada bir gün yemek organizasyonu gerçekleştirme kararı da aldı. Ancak Amartey'in abisi önceki gün hayatını kaybettiği için yemek organizasyonu iptal edildi. Amartey'in cenaze için önümüzdeki hafta Gana'ya gideceği belirtildi.