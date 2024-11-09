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Beşiktaş'ta yeni hedef Süper Lig! Yıldız isim 11'e dönüyor

Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleri sonrası düşüşe geçen Kara Kartal, Malmö zaferiyle tekrar şaha kalktı! Siyah-Beyazlılar, yüksekten uçuşuna pazar günü Başakşehir karşısında da devam etmek istiyor. Milot Rashica'nın 11'e dönecek olması moralleri artırıyor.

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Beşiktaş'ta yeni hedef Süper Lig! Yıldız isim 11'e dönüyor
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09 Kasım 2024 10:53
Kara Kartal'da son dönemde alınan sonuçlar, Siyah-Beyazlı camianın canını sıktı. Ancak Malmö galibiyeti kötü gidişatı durdudu.

Galatasaray deplasmanı ve sonrasında Kasımpaşa'ya karşı iç sahada alınan mağlubiyetlerin ardından üzüntü yaşayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü yenerek temiz bir sayfa açtı. Lyon'un ardından Malmö'yü de yenerek güzel bir seri yakalayan ve üst tur için şansını iyice artıran Kartal, şimdi gözünü lige dikti.

MILOT RASHICA GERİ DÖNECEK

Pazara akşamı Başakşehir deplasmanında sahaya çıkacak olan Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, kazanıp ligdeki kötü gidişatı durdurmak istiyor. Milot Rashica'nın 11'e dönecek olması moralleri artırıyor. Kosovalı yıldızla beraber teknik ekip, Başakşehir karşısında hücum efektifliğini maksimize etmeyi istiyor.

MUSRATİ DE DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, Malmö mücadelesinde orta sahada Al Musrati'yi dinlendirdi. Deneyimli teknik adam, yarın ligde oynanacak olan Başakşehir maçında ise yeniden orta sahada deneyimli oyuncuyu oynatacak.

Başakşehir'in etkili hücumcularına karşı daha kalabalık ve sert bir orta saha tercih etmesi beklenen Bronckhorst'un oyuncusunu kritik mücadeleye hazırladığı öğrenildi. Bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ine 11'de başlayan Al Musrati, UEFA Avrupa Ligi'nde ise görev yaptığı 5 karşılaşmanın 3'üne ilk çıktı. Libyalı oyuncunun dönüşüyle beraber Kara Kartal'ın orta saha üçlüsünün; Gedson Fernandes, Al Musrati ve Rafa Silva'dan oluşması bekleniyor.



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