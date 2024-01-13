Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

'ta kadro dışı bırakılan'in kaderi netleşiyor...Beşiktaş yönetimi, birkaç gün içerisinde Rosier'le bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncuya geleceğiyle ilgili ne planladığı sorulacak.Portekizli teknik adamın ikna olması ve Rosier'in de kalmaya sıcak bakması halinde takıma dönebileceği öğrenildi.