Beşiktaş'ta Valentin Rosier görüşme odasına!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş yönetimi, birkaç gün içerisinde kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'le bir görüşme gerçekleştirecek

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Valentin Rosier görüşme odasına!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 12:23
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'in kaderi netleşiyor...

Beşiktaş yönetimi, birkaç gün içerisinde Rosier'le bir görüşme gerçekleştirecek ve oyuncuya geleceğiyle ilgili ne planladığı sorulacak.

Portekizli teknik adamın ikna olması ve Rosier'in de kalmaya sıcak bakması halinde takıma dönebileceği öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Valentin Rosier bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery