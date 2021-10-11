Beşiktaş'ta şov sırası Ghezzal'da

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, bu döneme iyi bir başlangıç yapamamıştı. Cezayirli kanat oyuncusu, Başakşehir maçıyla birlikte beklenen görüntüsünü sergilemeyi istiyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta şov sırası Ghezzal'da
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11 Ekim 2021 10:04
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydiği geçen sezon 35 mücadeleye çıkıp 8 gol ve 18 asistlik performans sergileyerek elde edilen çifte şampiyonluğa direkt olarak etki eden Rachid Ghezzal, bu döneme iyi bir başlangıç yapamamıştı.

Leicester City'den bonservisinin alınmasının ardından 7 mücadelede bir gol ve 1 asistle oynayan Cezayirli kanat oyuncusu, sakatlığını atlatmasının ardından Milli arada eski gücünü yeniden topladı.

Takım izinli olmasına rağmen dün ve önceki gün tesislerde özel olarak çalışan Ghezzal, Başakşehir maçıyla birlikte beklenen görüntüsünü sergilemeyi istiyor. 

 

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