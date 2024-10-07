Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, 7. kez kulübede

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, bu sezon 7. kez yedek kulübesinde kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, 7. kez kulübede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2024 11:17
Beşiktaş'ta bu sezon başında 11'de düzenli oynayan Milli genç yılıdız Semih Kılıçsoy, 29 Ağustos'ta oynanan Avrupa Ligi play-off rövanşındaki Lugano maçından bu yana kulübede yer aldı. 

Siyah-beyazlı ekip bu sezon 12 resmi maça çıkarken Semih'in 11'de yer aldığı maç sayısı sadece 4 oldu. Gaziantep'te as kadroda yer alması beklenen Semih'in yerine solda Ernest Muçi oynadı. Arnavut futbolcu 3 kez üst üste bu şansı yakaladı. Öte yandan sezon başından bu yana düzenli olarak 11'de görev alan Milot Rashica dün kulübeye çekildi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Kosovalı futbolcunun yerine sağ kanatta Mario'yu değerlendirdi. 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery