Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, 7. kez kulübede

Beşiktaş 'ta bu sezon başında 11'de düzenli oynayan Milli genç yılıdız Semih Kılıçsoy,

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Ağustos'ta oynanan Avrupa Ligi play-off

rövanşındaki Lugano maçından bu yana

kulübede yer aldı.



Siyah-beyazlı ekip bu sezon 12 resmi maça çıkarken Semih'in 11'de yer aldığı maç sayısı sadece 4 oldu. Gaziantep'te as kadroda yer alması beklenen Semih'in yerine solda Ernest Muçi oynadı. Arnavut futbolcu 3 kez üst üste bu şansı yakaladı. Öte yandan sezon başından bu yana düzenli olarak 11'de görev alan Milot Rashica dün kulübeye çekildi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Kosovalı futbolcunun yerine sağ kanatta Mario'yu değerlendirdi.



