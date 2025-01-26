Beşiktaş'ta sakatlık: Svensson!

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle Antalyaspor maçının devre arasında oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık: Svensson!
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26 Ocak 2025 17:11
Son güncelleme 26 Ocak 2025 17:24
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

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