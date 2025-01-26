Beşiktaş'ta sakatlık: Svensson!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.