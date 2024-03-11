Beşiktaş'ta sahte ürün operasyonu

Beşiktaş Divan Kurulu'nda Başkan Hasan Arat'ın camiayı şoke eden sözlerinin yankıları sürüyor.
Onlarca yıllığına düşük bedelle kiralanan gayrimenkullerden harabeye dönen tesislere, yapılan yanlış transferlere kadar pek çok gerçek camiaya tokat etkisi yarattı. Ancak bunlardan en ilginci belki de Tüpraş Stadyumu'nda kurulan sahte forma imalathanesiydi.
DEDEKTİF HİKAYESİ GİBİ
Sözcü'nün haberine göre; Skandal, stat envanterini çıkarmak isteyen yöneticilerin eskiden e-Spor merkezi olarak kullanılan bölgede özel kartla girilen bir alan bulmasıyla ortaya çıktı. Yöneticilere, burada şubeler ve Kartal Yuvası için forma baskı desteği verildiği söylenirken, bu alan gizlice takibe alındı. Görülüyor ki baskı işlerini yapan şirket; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un korsan ürünlerinin de baskılarını Tüpraş Stadyumu'nda yapıyor.
ÜNLÜ MARKALARA BİLE...
Üstelik, bu şirket Beşiktaş'a kira ödemediği gibi personeline de statta çıkan yemeklerden ücretsiz faydalanmasını sağlıyor. Rakip takımların lisanssız ürünlerinin yapılması da yetmiyor. Siyah-beyazlı kulübün lisanssız ürünlerine bile orijinal Kartal Yuvası etiketleri de yine burada yerleştiriliyor. Ayrıca dünyaca ünlü firmaların 'çakma' mont, kaban, kazak, hoodie ve tişört gibi ürünlerine de burada baskı işlemi yapılıyor.
Onlarca yıllığına düşük bedelle kiralanan gayrimenkullerden harabeye dönen tesislere, yapılan yanlış transferlere kadar pek çok gerçek camiaya tokat etkisi yarattı. Ancak bunlardan en ilginci belki de Tüpraş Stadyumu'nda kurulan sahte forma imalathanesiydi.
DEDEKTİF HİKAYESİ GİBİ
Sözcü'nün haberine göre; Skandal, stat envanterini çıkarmak isteyen yöneticilerin eskiden e-Spor merkezi olarak kullanılan bölgede özel kartla girilen bir alan bulmasıyla ortaya çıktı. Yöneticilere, burada şubeler ve Kartal Yuvası için forma baskı desteği verildiği söylenirken, bu alan gizlice takibe alındı. Görülüyor ki baskı işlerini yapan şirket; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un korsan ürünlerinin de baskılarını Tüpraş Stadyumu'nda yapıyor.
ÜNLÜ MARKALARA BİLE...
Üstelik, bu şirket Beşiktaş'a kira ödemediği gibi personeline de statta çıkan yemeklerden ücretsiz faydalanmasını sağlıyor. Rakip takımların lisanssız ürünlerinin yapılması da yetmiyor. Siyah-beyazlı kulübün lisanssız ürünlerine bile orijinal Kartal Yuvası etiketleri de yine burada yerleştiriliyor. Ayrıca dünyaca ünlü firmaların 'çakma' mont, kaban, kazak, hoodie ve tişört gibi ürünlerine de burada baskı işlemi yapılıyor.
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