Beşiktaş'ta rotasyon pahalıya patladı

Geçen sezon yaşanan sorunlar ve istikrarsız sonuçların ardından yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapan

, ilk yol kazasını dün gece yaşadı.



Sezona Süper Kupa'daki Galatasaray zaferiyle girip, çıkışını Süper Lig'e de yansıtan, Avrupa macerasına da Lugano'yu eleyerek başlayan Siyah Beyazlılar, 3 ayrı kulvardaki 8 resmi maçta 6 galibiyet 2 beraberlik elde ederek namağlup unvanını koruyordu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 4-0 gibi ağır bir yenilgiyle ayrıldı.



SON SIRADA BAŞLADI



Temsilcimiz Beşiktaş, bu yenilgiyle birlikte Avrupa Ligi'ne son sırada başlamış oldu. Van Bronckhorst'un öğrencileri, bir sonraki hafta ise evinde Alman ekibi Frankfurt'u ağırlayıp bu yenilgiyi telafi etmeye çalışacak. Frankfurt ise ile hafta maçında zayıf rakibi Viktoria Plzen'le 3-3 berabere kaldı.



Ajax karşısındaki dikkat çeken detaylardan biri de Beşiktaş'ın hücumdaki kısır görüntüsüydü. Siyah-Beyazlılar, 90 dakikayı isabetli tek bir şut bile çekemeden tamamladı. Kartal daha önce de Aralık 2019'daki Wolverhampton mücadelesinde son düdüğe kadar çerçeveyi bulamamıştı.

AJAX VARSA SORUN VAR!



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en çok mağlup olduğu takım Ajax. Siyah-Beyazlı ekip, Hollanda temsilcisiyle oynadığı 7 maçın tamamını kaybederek ilginç bir istatistiğe daha imza attı.



DEPLASMANDA DİBE VURDU



Beşiktaş'ın Avrupa'daki deplasman kâbusu bitmek bilmiyor. Siyah-Beyazlılar, dün geceki Ajax mücadelesiyle birlikte Avrupa Ligi deplasmanlarında oynadığı son 4 maçı toplam 16 gol yiyerek kaybetti. Beşiktaş, Kupa 2'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.



ROTASYON PAHALIYA PATLADI



Ajax maçı öncesinde basın toplantısında "Farioli geriden paslarla oyun kurmayı tercih eden bir hoca. Buna hazırız. Güçlerimiz var. Ajax'a göre taktik yaklaşımımız değişecek. Kolay olmayacaktır ama hedefimiz galibiyet. Ajax'a zor anlar yaşatmak istiyoruz" demişti Giovanni Van Bronckhorst... Ancak Hollanda'da ilk düdükten son ana kadar çok etkisiz bir Beşiktaş vardı. Özellikle İmmobile ve Joao Mario gibi iki kilit ismin 11'de olmaması, Siyah-Beyazlılar'ın hücumda durağa kalmasına sebep oldu. Rafa Silva'yı sol kanada çeken Kartal'ın hocası, orta alanda Musrati-Onana-Gedson üçlüsünü oynattı. Fakat Hollandalı teknik adamın hiçbir planı tutmadı.



ARAYA KADAR 3 ZOR MAÇ...



Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında kötü bir başlangıç yaparken, aynı zamanda bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini yaşadı. Bronckhorst'un dün gece ikinci yarıdaki değişiklikleri de etki göstermezken, Kartal milli ara öncesi ligde Kayseri ve Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak. 3 Ekim'deki Frankfurt mücadelesi ise Dolmabahçe'de.



ONANA SINIFTA KALDI



Geçtiğimiz yaz 4 milyon Euro bonservisle kadroya katılan ve bu transfer döneminde ciddi bir teklif gelmediği için elde kalan Onana, dünkü maça 11'de başladı. Kamerunlu futbolcu sahada kaldığı 64 dakikalık bölümde çok etkisizdi. Özellikle işin savunma tarafında hiç varlık gösteremeyen Onana, 0 top kapma, 0 uzaklaştırma ve 0 şut engelleme ile oyundan çıktı.



CAN KELEŞ İLK KEZ



Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş, önceki 8 resmi maçın hiçbirine forma giyememişti. Pek çok karşılaşmada kadroya bile alınmayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu dün ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Van Bronckhorst, 84. dakikada Rashica'nın yerine Can'ı sahaya sürdü.



GABRIEL PAULISTA TEK BAŞINA DİRENDİ Maç 4-0 sona erdi, ancak farkın daha da açılmamasını sağlayan isim hiç şüphesiz Paulista'ydı. Beşiktaş'ın hem ileride hem de geride tel tel döküldüğü Ajax maçında her şeye rağmen ayakta kalan Brezilyalı stoper, zaman zaman takım arkadaşlarıyla da tartışıp onları maça motive etmeye çalıştı.



Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en çok mağlup olduğu takım Ajax. Siyah-Beyazlı ekip, Hollanda temsilcisiyle oynadığı 7 maçın tamamını kaybederek ilginç bir istatistiğe daha imza attı.Beşiktaş'ın Avrupa'daki deplasman kâbusu bitmek bilmiyor. Siyah-Beyazlılar, dün geceki Ajax mücadelesiyle birlikte Avrupa Ligi deplasmanlarında oynadığı son 4 maçı toplam 16 gol yiyerek kaybetti. Beşiktaş, Kupa 2'deki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor.Ajax maçı öncesinde basın toplantısında "Farioli geriden paslarla oyun kurmayı tercih eden bir hoca. Buna hazırız. Güçlerimiz var. Ajax'a göre taktik yaklaşımımız değişecek. Kolay olmayacaktır ama hedefimiz galibiyet. Ajax'a zor anlar yaşatmak istiyoruz" demişti Giovanni Van Bronckhorst... Ancak Hollanda'da ilk düdükten son ana kadar çok etkisiz bir Beşiktaş vardı. Özellikle İmmobile ve Joao Mario gibi iki kilit ismin 11'de olmaması, Siyah-Beyazlılar'ın hücumda durağa kalmasına sebep oldu. Rafa Silva'yı sol kanada çeken Kartal'ın hocası, orta alanda Musrati-Onana-Gedson üçlüsünü oynattı. Fakat Hollandalı teknik adamın hiçbir planı tutmadı.Siyah-Beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında kötü bir başlangıç yaparken, aynı zamanda bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini yaşadı. Bronckhorst'un dün gece ikinci yarıdaki değişiklikleri de etki göstermezken, Kartal milli ara öncesi ligde Kayseri ve Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak. 3 Ekim'deki Frankfurt mücadelesi ise Dolmabahçe'de.Geçtiğimiz yaz 4 milyon Euro bonservisle kadroya katılan ve bu transfer döneminde ciddi bir teklif gelmediği için elde kalan Onana, dünkü maça 11'de başladı. Kamerunlu futbolcu sahada kaldığı 64 dakikalık bölümde çok etkisizdi. Özellikle işin savunma tarafında hiç varlık gösteremeyen Onana, 0 top kapma, 0 uzaklaştırma ve 0 şut engelleme ile oyundan çıktı.Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş, önceki 8 resmi maçın hiçbirine forma giyememişti. Pek çok karşılaşmada kadroya bile alınmayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu dün ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Van Bronckhorst, 84. dakikada Rashica'nın yerine Can'ı sahaya sürdü.Maç 4-0 sona erdi, ancak farkın daha da açılmamasını sağlayan isim hiç şüphesiz Paulista'ydı. Beşiktaş'ın hem ileride hem de geride tel tel döküldüğü Ajax maçında her şeye rağmen ayakta kalan Brezilyalı stoper, zaman zaman takım arkadaşlarıyla da tartışıp onları maça motive etmeye çalıştı.









Üstelik Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galip geldiği haftada Beşiktaş'ın elde edeceği bir zafer, ülke puanımıza çok ciddi katkıda bulunacaktı. Ajax deplasmanındaki yenilgiyle birlikte bu fırsat da kaçmış oldu. Beşiktaş şimdi rotayı vakit kaybetmeden ligde pazar günü oynanacak Kayserispor deplasmanına çevirecek.