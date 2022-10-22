SAISS İÇİN YAKIN TAKİP

SON KARAR ISMAEL'İN

YOKLUĞUNDA KİMLER OYNADI?

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'in durumuna çevrildi.Giresunspor maçında sakatlanan Faslı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyememişti. Yoğun bir tedavi süreci geçiren ve bireysel çalışmalara başlayan Saiss'in durumunu teknik ekip yakından takip ediyor.Teknik direktör Valerien Ismael, futbolcunun son yapılacak kontrolünden sonra durumuna karar verecek. Fransız çalıştırıcının ilerleyen haftalardaki maçları da düşünerek risk almak istemediği öğrenildi.Bilindiği üzere Romain Saiss'in yokluğunda savunma hattında Tayyip Talha Sanuç ve Francisco Montero oynamıştı. Hatayspor-Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.