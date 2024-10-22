Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Rafa Silva, Konyaspor karşısında attığı golle takımına önemli bir galibiyet kazandırdı.



Portekizli futbolcu, maçta Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydederek 2-0'lık galibiyetin mimarlarından biri oldu. Rafa Silva, bu golle birlikte 5 haftalık gol suskunluğunu da bozdu.



DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK



En son ligin 2. haftasında Antalyaspor'a karşı gol atmayı başaran oyuncu, ayrıca ilk hafta Samsunspor deplasmanında da ağları sarsmıştı. Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte, Silva Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı. Dikkat çeken bir istatistik olarak, Rafa Silva'nın gol attığı tüm lig maçlarında Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.



8 GOLE KATKI YAPTI



Bu, oyuncunun skora katkısının takım için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. 31 yaşındaki yıldız, şu ana kadar toplamda 13 resmi maçta 5 gol kaydetti ve 3 asist yaparak hücum hattında etkili bir performans sergiledi. Rafa Silva, Semih Kılıçsoy'un ilk 11'de oynadığı maçlarda şova yapıyor... Semih Kılıçsoy'un ilk 11'de oynadığı 5 maçta rakip fileleri 5 kez sarsan Rafa, genç oyuncunun forma giymediği 8 karşılaşmada ise rakip fileleri sarsamadı.



