Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci!

Orkun Kökçü'nün A Milli Takım'daki başarılı performansı, Beşiktaş'ta sevinç yarattı.

calendar 20 Kasım 2025 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sevinci!
Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla son haftalarda tartışılan isimlerden olan Orkun Kökçü, milli formayla yıldızını parlattı.

Beşiktaş'ın kaptanı, A Milli Takımımızın deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta Salih Özcan'ın golünde asist yaptı. 90 dakika sahada kalıp orta sahada başarılı bir görüntü çizen Orkun ilk golün de hazırlayıcısı oldu.

24 yaşındaki futbolcu gol öncesi korneri kullanan isimdi.

Orkun Kökçü'nün bu performansı Beşiktaş'ta sevinç yarattı.

