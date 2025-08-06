Beşiktaş'ta Orkun Kökçü harekete geçti

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takıma daha fazla katkı yapabilmek için harekete geçti.
24 yaşındaki milli futbolcu, Hollanda'dan bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.
Fizik olarak daha güçlü bir seviyede olmak isteyen Orkun Kökçü, bireysel antrenörüyle çalışmalara başladı.
Orkun Kökçü ayrıca takımın izinli olduğu günlerden de tesislerde çift antrenman yapmasıyla dikkat çekti.
24 yaşındaki milli futbolcu, Hollanda'dan bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.
Fizik olarak daha güçlü bir seviyede olmak isteyen Orkun Kökçü, bireysel antrenörüyle çalışmalara başladı.
Orkun Kökçü ayrıca takımın izinli olduğu günlerden de tesislerde çift antrenman yapmasıyla dikkat çekti.