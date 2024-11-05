Beşiktaş'ta Onana gözden çıkartıldı!

Siyah-beyazlılarda geçen sezon 13 milyon Euro'luk rekor bedelle kadroya katılan Al-Musrati ile birlikte bu sezon transfer edilen Cher Ndour ve Joao Mario'nun performansı da ikna edici olmadı.



ONANA GÖZDEN ÇIKARTILDI



Çıkış yapan tek isim, Portekizli yıldız Gedson Fernandes durumunda.. Salih Uçan formaya hasret kalırken Jean Onana ise gözden çıkarıldı.

31 yaşındaki Mario, 9

maça çıktı ve 530 dakika sahada

kalmasına rağmen sadece

1 asist yapabildi.

28 yaşındaki Al-Musrati ise sakatlığını atlattıktan sonra 4 müsabakada da kulübede oturdu. PSG'den kiralanan Ndour da 12 karşılaşmada 743 dakika süre buldu ve 2 asist kaydetti.





Ancak 20 yaşındaki İtalyan oyuncunun özellikle takım savunmasına yönelik performansı geçerli not almadı. İstikrarsız oyunuyla tepki topladı.

Tecrübeli futbolcu Salih Uçan

ise bu sezon hiç ilk 11'de başlamadı.

8 maçta uzatmalar hariç sadece 38 dakika görev alan 30 yaşındaki oyuncu, 1 gol-1 asisti bulunsa da kulübeye hapsoldu. Onana da son 5 maçta da kadroya alınmadı.

Sezona çok iyi başlayan ancak son dönemde düşüş yaşayan Beşiktaş 'ın orta sahasındaki sorun dikkat çekti.