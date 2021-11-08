Beşiktaş'ta Ocak'ta hedef yeniden Cenk Tosun

Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona hem ligde hem de Avrupa'da başarı parolasıyla giren Siyah-Beyazlılar, peş peşe alınan başarısız sonuçlar sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçtan puan alamayan, ligde de 12 mücadele sonunda sadece 20 puan toplayabilen Kara Kartal'da gol sorunu yaşanıyor. Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi önemli asistçi oyuncuları olmasına rağmen yaratılan onca pozisyona rağmen; Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın üçlüsünden bitiricilik anlamında yeterli katkıyı alamayan yönetim, harekete geçti. Siyah-Beyazlı idarecilerin, bu problemi devre arasında yeni bir golcü transferiyle çözmeyi planladığı kaydedildi.



'Kapımız her zaman açık'



Takımda yabancı kotasının dolu olması sebebiyle yönetim, yerli forvet operasyonu başlattı. Bu doğrultuda geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun, listenin başında yer alıyor. Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan A Milli golcü, yoğun tedavi programı sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Kapımız her zaman açık" sözlerini kullandığı 30 yaşındaki futbolcu için bu kez satın alma girişiminde bulunacağı öğrenildi. Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli yıldız için İngiliz ekibinin 2.5 milyon Pound'luk maaşını göz önünde bulundurarak alacaklarına karşılık bedelsiz ayrılığa olumlu yanıt verebileceği belirtildi.



