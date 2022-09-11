Beşiktaş'ta Nathan Redmond yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond antrenmanlarda gösterdiği hazır görüntüyle teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Nathan Redmond yüzleri güldürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2022 11:31
Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürürken yeni transfer Nathan Redmond da takıma katıldı.

İngiliz futbolcu, hazır görüntüsüyle dikkat çekerken bu durum teknik direktör Valerien Ismael'i de sevindirdi.

Bu sezon Premier Lig'de Southampton'da sadece ilk hafta Tottenham'a karşı son anlarda oyuna giren Redmond, buna karşın idmanlarını eksiksiz yaptı.

Oyuncunun raporlarını gelmeden önce inceleyen Ismael'in yıldız isme hazır olduğu için maçın gidişatına göre şans verebileceği ifade edildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ