Beşiktaş'ta Nathan Redmond yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları devam ediyor. Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürürken yeni transfer Nathan Redmond da takıma katıldı.



İngiliz futbolcu, hazır görüntüsüyle dikkat çekerken bu durum teknik direktör Valerien Ismael'i de sevindirdi.



Bu sezon Premier Lig'de Southampton'da sadece ilk hafta Tottenham'a karşı son anlarda oyuna giren Redmond, buna karşın idmanlarını eksiksiz yaptı.



Oyuncunun raporlarını gelmeden önce inceleyen Ismael'in yıldız isme hazır olduğu için maçın gidişatına göre şans verebileceği ifade edildi.







