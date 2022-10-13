İLK 11'DE OYNAMAYI UNUTTU

15 DAKİKAYI GEÇEMEDİ

Wout Weghorst'la birlikte Beşiktaş'ın en önemli gol kozlarından biri olarak görülen Cenk Tosun sezon başından beri yedek kulübesine adeta demir attı. Siyah-beyazlılardaki 3. dönemini yaşayan golcü oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in Weghorst'tan vazgeçememesi nedeniyle süre bulmakta çok zorlanıyor.2018'de 22,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Everton'la sözleşmesi bitince Beşiktaş'a geri dönen 31 yaşındaki milli oyuncu şimdiye kadar ilk 11'de hiç yer almadı. Cenk Tosun 8 lig maçında yalnızca 84 dakika sahada kaldı. Valerien Ismael'in Karagümrük maçında sadece 1 dakika görev verdiği Cenk Tosun'un takıma yeterince katkı yapamadığı için mutsuzluk yaşadığı ifade edildi.Deneyimli oyuncunun en fazla süre aldığı maçlar 15'er dakikayla Başakşehir ve Giresunspor karşılaşmaları oldu. Burak Yılmaz'ın vedası nedeniyle A Milli Takım'ın birinci forveti olması beklenen Cenk, Beşiktaş'ta yeterince şans bulamadığı için ay-yıldızlı ekibe de gidemiyor. Antrenmanlarda sürekli iyi çalışan golcü futbolcu bu durumdan dolayı da ayrı bir üzüntü yaşıyor. Dört golle Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Jackson Muleka da Giresunspor maçında 90 dakika yedek bekledi.