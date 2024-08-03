Beşiktaş'ta Muçi için sürpriz karar!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile yollarını ayırabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Muçi için sürpriz karar!
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03 Ağustos 2024 12:43
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile yollarını ayırabilir.

İYİ TEKLİF GELİRSE...

Daha önce Giovanni van Bronckhorst'un kenardan getirmeyi planladığı belirtilen Arnavut oyuncu için Kara Kartal, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.



BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla toplam 17 resmi maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 4 kez ağları havalandırdı.  

 
 

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