Beşiktaş'ta milli isimlerden müthiş performans

Beşiktaş'ın milli takımlarda 12 oyuncusu bulunurken, performansları da yüzleri güldürdü.



Demokratik Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda Moritanya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta yaklaşık 35 metreden harika bir gol atan Masuaku dışında, Fas'ın Brezilya'yı 2-1 ile geçtiği hazırlık maçında ülkesi adına sahaya kaptan çıkan ve çok iyi oynayan Romain Saiss'in performansı, teknik heyetin dikkatini çekti.



SAKATLIK KORKUSU



A Milli Takımımızın Ermenistan ile oynadığı mücadelede Mert Günok, Cenk Tosun ve Onur Bulut ilk 11'deydi. Teknik ekip, Mert'in performansını çok olumlu buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in ayrıca şu ana dek oynanan hazırlık maçlarında oyuncularının sakatlık yaşamamış olmasından dolayı bir nebze rahatladığı, 12 futbolcusunun da Fenerbahçe derbisi öncesi sağlıklı bir şekilde geri dönmesini beklediği ifade edildi.





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