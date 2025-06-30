30 Haziran
Inter-Fluminense
22:00
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
04:00
30 Haziran
Brann-Sandefjord
20:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
30 Haziran
Djurgaarden-IFK Norrkoeping
20:00
30 Haziran
Mjaellby-Malmö FF
20:00

Beşiktaş'ta Masuaku ile ayrılık

Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını kulübün resmi hesaplarından açıkladı.

calendar 30 Haziran 2025 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 13:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Masuaku ile ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş Kulübü, yeni sezon öncesinde sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında "2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada ayrıca "Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.


MASUAKU'NUN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında West Ham'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği 3 sezonda 108 maçta forma giyerken 3 gol atıp 18 de asist üretti.

Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Beşiktaş'ta 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.