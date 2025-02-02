Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi!

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Yunanistan Ligi'nden talipleri bulunan tecrübeli sol bekin takımdan ayrılmasına, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer olumsuz yanıt verdi.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah beyazlı formayla 29 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Yunanistan Ligi'nden talipleri bulunan tecrübeli sol bekin takımdan ayrılmasına, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer olumsuz yanıt verdi.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah beyazlı formayla 29 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.