Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi!

Beşiktaş'taki performansı beklentilerin altında kalan Arthur Masuaku, istikrar sorunuyla dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi!
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02 Şubat 2025 10:11
Bir türlü stabil bir görüntü sergileyemeyen Masuaku'ya, buna rağmen gidiş izni çıkmadı. 

Yunanistan Ligi'nden talipleri bulunan tecrübeli sol bekin takımdan ayrılmasına, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer olumsuz yanıt verdi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 29 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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