Beşiktaş'ta Masuaku gelişmesi!

Bir türlü stabil bir görüntü sergileyemeyen Masuaku 'ya, buna rağmen gidiş izni çıkmadı.



Yunanistan Ligi'nden talipleri bulunan tecrübeli sol bekin takımdan ayrılmasına, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer olumsuz yanıt verdi.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah beyazlı formayla 29 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.