Beşiktaş'ta Masuaku düğümü çözülüyor

Beşiktaş'ta deneyimli sol bek Arthur Masuaku'nun transferi konusunda düğüm çözülüyor.



Sezon başında İngiliz ekibi West Ham United'dan büyük umutlarla kiralanan Arthur Masuaku ilk maçlarında beklentilerin altında kalmıştı. Sonrasında inişli çıkışlı bir oyun sergileyen Kongolu sol bek son dönemde performansını artırdı. Sözleşmesinde '25 maçta oynarsa 2.2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer' maddesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu kafaları karıştırdı.



Sadece 1 maç kaçırdı



Şenol Güneş henüz tecrübeli oyuncuyla ilgili kararını vermese de opsiyonun aktif hale gelmesine de sadece 5 maç kaldı. Masuaku ligde şu ana kadar 19, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu sadece sakatlık nedeniyle Galatasaray derbisini kaçırdı. 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 19 karşılaşmada 3 asist yaparken bir kez de ağları havalandırdı.



Komşu devreye girebilir



Beşiktaş'ın kiralama ücreti ödemediği yıldız oyuncu, 2016'da West Ham'a 7.1 milyon Euro karşılığında Olympiakos'tan transfer olmuştu. O dönem Yunan ekibine iyi bir bonservis kazandıran Masuaku için komşu temsilcisinin yeniden devreye girebileceği de gelen haberler arasında.





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